La direzione di gara dell'arbitro romano Federico La Penna ieri sera nel 3-0 esterno della Fiorentina sulla Juventus ha fatto parecchio discutere durante e dopo la partita. E non potrebbe essere altrimenti, quando si tratta di un risultato così eclatante nonché pesante potenzialmente in ottica scudetto. La moviola dei principali quotidiani sportivi oggi mette in risalto come nel secondo tempo manchino un'espulsione a Borja Valero e come il rigore su Bernardeschi per mani sul petto del portiere Dragowski al giocatore bianconero fosse netto. Meno decisa la posizione dei giornali su Castrovilli-Ronaldo.

Qua in gallery riportiamo per intero l'analisi di Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport sugli episodi arbitrali di Juve-Fiorentina