2025 Getty Images

Su cosa ha lavorato oggi la Juventus di Tudor? Il report

un' ora fa



Dal sito ufficiale Juventus il report della seduta odierna di allenamento alla Continassa agli ordini di mister Tudor:



Continua il lavoro di preparazione da parte della Prima Squadra maschile bianconera in vista della prossima gara di campionato - il match da giocare contro la Roma in trasferta allo stadio Olimpico, partita in programma domenica 6 aprile alle ore 20:45.



Allenamento mattutino per il gruppo al JTC, che si è dedicato alle esercitazioni tattiche e al lavoro atletico e tecnico individuale.



Domani nuova sessione in campo per la Juventus, che si ritroverà alla Continassa in mattinata.