Come riporta Calciomercato.com, tutte le big di Serie A hanno messo gli occhi su Andrea Cambiaso: il terzino del Genoa ha attirato le attenzioni di Juventus, Inter e Milan, con i bianconeri che al momento sembrano il club più interessato. Ogni discorso è rimandato all'estate, sebbene il Milan - rivela Calciomercato.com - abbia fatto un tentativo per lui già in questa sessione di mercato invernale appena conclusa.