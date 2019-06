Dino Zoff, da portiere a portiere, ha parlato del ritorno di Buffon alla Juventus. Come viene riportato da La Gazzetta dello Sport di oggi, lo storico numero uno bianconero e della Nazionale, ha detto la sua sulla nuova posizione di Gigi all'interno della squadra, dal rapporto che sarà con ​Szczesny alla figura del leader.



LA SCELTA - "Se ha voglia di continuare a essere un giocatore" ha detto Zoff "di rimanere nel giro o di stare in panchina, mi pare che problemi non ce ne siano. Sono libere scelte del giocatore e della società. Mi sembra tutto normale"



DUALISMO CON SZCZESNY - "Non credo (che ci sarà), penso che la società abbia parlato a tutti e due e che la situazione sia chiara. Presumo che Buffon sia rientrato per ricoprire il ruolo di dodicesimo, ma in realtà non lo so, vedremo come evolverà".



LEADERSHIP - "No, non credo e non ho mai creduto alla storia dei leader dello spogliatoio. Per me nelle squadre comandavano e comandano gli allenatori, e in questo caso comanderà Sarri​"