La Juventus passa, in casa contro la Fiorentina, anche grazie ai due rigori che, fino al gol di De Ligt, avrebbero deciso la partita.Bentancur entra in area danzando in dribbling sul pallone e, in prossimità della linea, viene atterrato da Ceccherini, che si frappone fra uomo e palla atterrando l'uruguaiano. Pasqua assegna immediatamente il rigore e,, scatenando le ire dei tifosi viola allo stadio, ma anche del resto del mondo antijuventino sul web.Su tutti, infatti, ci sono gli interisti, che protestano sul fatto che l'intervento su Bentancur non sia poi tanto diverso da quello subito da Young contro il Cagliari. Allora, Calvarese che oggi è al VAR, scelse per non fischiare. Somiglianze a parte, sono tanti i tweet polemici nei confronti della scelta dell'arbitro.

