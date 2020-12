Stefano Sturaro è stato un incontrista che ha fatto il suo nella Juventus di Massimiliano Allegri, ben figurando anche in Champions League contro Ronaldo e Guardiola. Oggi è uno dei leader del Genoa e ieri a Marassi ha fatto venire i brividi ai bianconeri segnando il gol del momentaneo pareggio dopo la rete di Paulo Dybala. Un deja-vu per gli juventini, dato che il 27enne ligure aveva fatto gol alla Juve nel successo genoano per 2-0 del marzo 2019. Curiosamente, l'arbitro era lo stesso di ieri: Marco Di Bello.

Ed ecco un curioso dato Opta su Sturaro: "La Juventus é la vittima preferita di Stefano Sturaro in Serie A: 2 dei suoi 6 gol sono arrivati contro i bianconeri (in sole 4 presenze contro la Juve). Ex.".