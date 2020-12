Il centrocampista del Genoa ex Juventus Stefano Sturato ha parlato dopo la sconfitta contro i bianconeri ai canali ufficiali del club: "E' stata una partita non facile, anzi molto difficile, dove stavamo facendo anche discretamente bene considerando anche il valore tecnico dell'avversario e ci siamo un po' complicati la vita da soli. Dobbiamo raccogliere le cose positive e lavorar tanto perché quello che stiamo facendo non basta e la classifica parla chiaro quindi dobbiamo assolutamente dare qualcosa di più. Ora ci riposiamo e poi iniziamo a pensare alla sfida di mercoledì contro il Milan".