Stefano Sturaro, dopo la vittoria del suo Genoa in casa del Bologna, è tornato sulla sua avventura in bianconero: "L’esperienza alla Juventus mi ha fatto crescere, come gli anni prima al Genoa. E’ un periodo in cui sto iniziando a star bene anche fisicamente e sono contento perché si vedono i frutti di un duro lavoro. Nel secondo tempo siamo stati tutti bravi a reggere il loro forcing finale, potevamo fare ancora meglio: siamo stati tutti bravi, abbiamo retto e fatto il terzo gol.”