Importante ricerca in merito allo studio del coronavirus. Repubblica ha riportato l’ipotesi emersa dalla ricerca condotta a Roma e Milano dal Dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità, secondo cui le acque di scarico possono essere utilizzate per rilevare eventuali focolai di Covid-19. Questo è possibile grazie al materiale genetico del virus trovato nelle fognature, con cui si possono effettuare dei campionamenti e ipotizzare la presenza della malattia. Queste le parole del presidente dell’Iss Silvio Brusaferro: “Questi dati potrebbero essere d’aiuto per controllare il coronavirus. I nostri risultati si uniscono a quelli ottenuti in Olanda, Massachusetts, Francia e Australia, che ad oggi hanno rinvenuto tracce del virus negli scarichi”.