Nizza-Marsiglia sospesa per via di due striscioni omofobi apparsi nella curva della squadra di casa. Il direttore di gara ha sospeso ​la partita per circa dieci minuti nel primo tempo. Un'altra triste parentesi del calcio europeo, che ha vissuto a Nizza l'ennesimo episodio di discriminazione e odio. La partita è terminata 2-1 per gli ospiti.