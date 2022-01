È cominciata l’assemblea della Lega Serie A, convocata in videoconferenza, alla presenza di tutte e 20 le società del campionato. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il presidente Paolo Dal Pino avrebbe aperto l'incontro facendo i complimenti all'Inter per la vittoria in Supercoppa italiana di ieri ed esprimendo solidarietà al presidente della Juventus, Andrea Agnelli, per gli striscioni contro di lui degli ultrà bianconeri a San Siro.



Ieri infatti nel settore riservato ai tifosi della Juventus è apparso uno striscione con scritto “Agnelli muori”. Agnelli non era presente allo stadio, perché risultato positivo al Covid.