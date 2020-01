Questo è il mio Scudetto. Grazie alla CurvaNord dell’Inter per aver capito Il Calcio è di chi lo ama pic.twitter.com/SUXeLx8sDs — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) January 29, 2020

"Rispetto per l'onestà intellettuale: né coi tifosi, né col potere". E' questo, lo striscione che ha destato più sorpresa, stupore, sorrisi di tutto San Siro. L'Inter ha affrontato la Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia: ha vinto 2-1 grazie a un super gol di Barella (il primo di Candreva, dell'ex Juve Caceres la rete viola), ma a prendere parte della scena ci ha pensato Maurizio Pistocchi. No, non con un tweet. Ma con la seconda parte dello striscione, che recita un semplice e potente 'Grande Pistocchi!". "Questo è il mio scudetto. Grazie alla Curva Nord dell'Inter per aver capito. Il calcio è di chi lo ama", le parole del giornalista.