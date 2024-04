Mario, ex attaccante dell'Inter e ora all'Adanain Turchia, ai microfoni di TV Play ha parlato della scottante questione legata allo striscione esposto da Denzel, esterno nerazzurro, in occasione della festa scudetto. L'olandese veniva raffigurato mentre teneva al guinzaglio un cane con la faccia di Theoha preso le difese del giocatore, di seguito le sue dichiarazioni.- "Ma è bellissimo ragazzi: fossero questi gli sfottò nel calcio, è questo il bello dai. Io al posto del terzino del Milan avrei rosicato, ma fa parte del calcio: avesse vinto il Milan probabilmente lo avrebbe fatto lui. Il limite è la razza e la religione, poi se lo sfottò è per il campo come quello di Dumfries ci sta: si esagera quando diventa un insulto personale sulla famiglia".