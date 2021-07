Des banderoles contre Pogba ont fleuri au petit matin! https://t.co/39XDzNLBYs — RMC Sport (@RMCsport) July 24, 2021

​Come riportato da RMC Sport sul suo profilo Twitter, i tifosi delsi sono schierati apertamente contro un eventuale acquisto di. Il club parigino sta dominando il mercato mondiale e dopo gli acquisti di Wjinaldum, Donnarumma, Hakimi e Sergio Ramos sta provando l'affondo decisivo per l'ex centrocampista della Juventus, che non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto col Manchester United n scadenza nel 2022.I tifosi del PSG hanno però esposto all’esterno del Parco dei Principi uno striscione contro Pogba che recita: "Pogba dovresti ascoltare tua madre. Lei non ti vuole qui, nemmeno noi". Un messaggio chiaro sia per il centrocampista che per il club, con la Juventus che osserva interessata.​ https://twitter.com/RMCsport/status/1418803809627824131?s=20