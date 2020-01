Sarà una lunga giornata ed una lunga notte, per Maurizio Sarri. Il tecnico della Juventus torna a Napoli, per la prima volta da avversario, e i tifosi del Napoli gli hanno dedicato un'accoglienza calda. Dopo gli insulti (rivolti anche al resto della squadra) al momento dell'arrivo in città (GUARDA IL VIDEO) questa mattina davanti allo stadio San Paolo è apparso uno striscione che recitava:Una chiara presa di posizione contro l'ex allenatore che ieri in conferenza stampa aveva detto che eventuali fischi sarebbero stati una "manifestazione d'affetto".