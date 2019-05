I tifosi del Napoli tremano all'idea di vedere Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Il nome del tecnico del Chelsea è il più caldo fra i candidati a raccogliere l'eredità di Allegri, ma il popolo partenopeo (che non ha dimenticato le tre stagioni di Sarri sulla panchina azzurra e lo scudetto sfiorato) non ci sta.



STRISCIONE PER MAURIZIO - Per convincere Sarri a non accettare la panchina della Juve sono scesi in campo proprio i tifosi del Napoli. Davanti a casa del tecnico a Figline Valdarno (città metropolitana di Firenze) è spuntato uno striscione eloquente: "Comandante, non tradire il tuo popolo. Napoli ti ama".