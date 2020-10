7









"Tradire chi ti ha cresciuto e protetto la più grande mancanza di rispetto. Firenze non è più casa tua... Infame". La Curva Fiesole contro Federico Chiesa. Dopo i fischi e gli insulti di ieri (QUI) a margine delle visite mediche, ecco un nuovo attacco diretto all'esterno della Juventus. Nel mirino proprio il suo passaggio in bianconero dalla Fiorentina, cosa mai gradita, per usare un eufemismo, ai tifosi viola. E così la parte più calda del tifo fiorentino ha esposto fuori dallo stadio Artemio Franchi il proprio disappunto. Una contestazione dura all'ex esterno viola, anche capitano nella sua ultima con la Fiorentina.



Ecco le foto: