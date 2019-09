Maurizio Sarri sta per tornare. Dopo la polmonite che l'ha tenuto fuori a lungo, il tecnico sta per fare il suo ritorno in panchina e dopo due mesi ha tracciato un bilancio dell'esperienza bianconera. Positivo, senza alcun dubbio. E' stregato dalla Juve e da questo mondo, nonostante il lavoro sul campo sia ancora lungo e minuzioso. STREGATO - Sarri è rimasto stregato dalla Juventus - scrive Tuttosport - perché ha trovato un gruppo compatto e professionale al di là di ogni più rosea aspettativa che si potesse avere. E due aspetti su tutti lo hanno colpito: la disponibilità totale che i giocatori - tutti, dai più famosi ai giovani - hanno dato per rimettersi in gioco e adeguarsi ai nuovi concetti; ma anche dal fatto che i giocatori abbiano accettato Martusciello, vice di Sarri ma primo allenatore vista la sua assenza, quale referente in tutto e per tutto, senza alcun problema. Ma non è finita qui. Come scrive il giornale, in edicola oggi, infatti, ha emozionato anche lo spirito di sacrificio dimostrato dalla Juventus contro Parma e Napoli. Una stima ricambiata.