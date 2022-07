Il giocatore del Lecce, Gabriel Strefezza, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la cofnerenza stampa, dove ha rivelato anche i giocatori che per lui sono fonte di ispirazione, facendo una chiosa in particolar modo su Federico Chiesa.'In Serie A ci sono esterni forti come Leao e Di Maria, quello che mi ispira di più è Chiesa. Obiettivi? Segnare 10 goal e la salvezza del Lecce'.