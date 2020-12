"A Dybala conviene avere Pirlo dalla sua parte, perché Andrea sa riconoscere il talento". L'ha detto Luca Marchegiani, che negli studi di Sky Sport ha analizzato la vittoria della Juventus a Marassi col Genoa. L'ex portiere ha spiegato come l'argentino abbia bisogno dell'allenatore e viceversa: "Dybala è la terza punta della Juve e serve alla squadra, perché dovrà giocare quasi tutte le partite, da titolare o in corsa che siano. Tra l'altro, penso che tre attaccanti per i bianconeri siano pochi. Kulusevski? Non la considero una punta".