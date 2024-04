La strategia della Juventus sui parametri zero

, e siamo ai dettagli. Poi? Potrebbe non fermarsi qui la strategia della Juventus, soprattutto per quanto riguarda i parametri zero.L'esterno delladeve soltanto formalizzare l'accordo con i bianconeri, che dopo una corte serrata si ritrovano davvero a un passo dal firmare con il brasiliano. Questione di tempo. Quello che porta verso la prossima stagione.Prossima stagione in cui la Juve dovrà affrontare tante, tantissime partite. Se dovesse centrare la, sarebbero si raggiungerebbero con ogni probabilità le 50 gare. E con la Supercoppa, eventualmente, si sfora senza alcun problema.Per questo occorreranno due rose, da alternare e da girare. Da far giocare. Nel regime dibianconera, l'idea è quella di accorpare un altro parametro zero alla squadra. Ma qual è il secondo nome?