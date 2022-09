Anche durante il tour americanoera stato uninteressante per cercare di capire le possibili novità delladi. Ricordate le sue parole? “Quest’anno - diceva - abbiamo un nuovo modo di giocare, lo stiamo metabolizzando… stiamo impostando la costruzione da dietro…”. Non entro qui nel merito di questo (lentissimo, per non dire quasi impercettibile) processo di muta, ma insomma… Credo che un bel po’ di cose le risolverà, signor giocatore, tuttavia scordatevi il palleggio sofisticato che vedete fare alle altre squadre in: non dipende mai solo dal regista, dipende dall’allenatore. In ogni caso Perin è tornato a parlare di tattica in un’intervista seguita al 2 a 1 di Parigi. Stavolta, fase difensiva., che nel primo tempo era una Juve timorosa. Vero a metà. Perché non era solo timore, quello. Era una errata strategia. E lo ha dimostrato bene lo stesso Allegri modificando subito l’assetto all’intervallo.. Nella gallery osserveremo infatti come il sistema del primo tempo abbia causato l’atteggiamento timoroso e passivo additato da Perin. Una questione di pressioni e ‘uscite’. Gli stessi gol del, fenomenali da un lato e apparentemente estemporanei, dall’altro sembrano originarsi proprio dalle debolezze strutturali dell’impianto di gioco preparato inizialmente dal livornese.