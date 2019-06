Straripante con la maglia bianconera... dell'Udinese, deludente con quella della Juventus. Si parla di Mauricio Isla, laterale destro che ha militato nella Juve tra il 2012 e il 2015, che oggi compie 31 anni. Tanti auguri a El Huaso, tradotto "Il Mandriano", com'è soprannominato in Cile, che con i colori della Vecchia Signora vanta 48 presenze ufficiali, condizionate anche da infortuni e ricadute. In lui la Juve aveva posto grandi speranze, ma il cileno non ha reso come tutti speravano. Pur non facendo mai mancare impegno e dedizione. Tanti auguri di buon compleanno, Isla!