L’Equipe l’ha anticipato, Rudi Garcia l’ha confermato in conferenza stampa. Tra Houssem Aouar, seguito dalla Juventus, e il Lione si è consumato uno strappo, dopo il suo rifiuto di allenarsi e la conseguente esclusione per la sfida contro il Reims. Ecco le parole dell’ex tecnico della Roma: "Risponderò solo una volta: era logico prendere sanzioni. Io stesso ne avevo suggerite. Il club ha deciso di rimuovere Houssem dal gruppo per la partita di domenica. Quindi lo farò con il gruppo a mia disposizione e ovviamente rispetto la decisione della società. La mia opinione è anche che questo tipo di caso debba essere risolto internamente".