Intervenuto ai canali ufficiali del club, il baby bianconero Diego Stramaccioni ha parlato anche della crescita della squadra.'Sentiamo l’importanza del nostro ruolo e la fiducia della società. Vediamo, attraverso i ragazzi che adesso giocano in Serie A e Serie B, i risultati che porta questo progetto. L’obiettivo di tutta la squadra è quello di seguire le orme dei giocatori che adesso sono già in prima squadra, oltre naturalmente a puntare al salto di categoria. Per farlo bisogna lavorare duramente ogni giorni, migliorando costantemente'.