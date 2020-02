L’ex tecnico nerazzurro Andrea Stramaccioni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando del derby d’Italia in programma domenica sera: “Non dimentichiamo gli anni precedenti, Spalletti ha dato la mentalità giusta, Conte e Marotta hanno dato la qualità della mentalità vincente. Il mercato ha dato una grande mano, poi Conte è uno dei più grandi tecnici di sempre. Non ho mai visto la Juventus così in difficoltà e mai l'Inter è stata così vicina. Sarri è un grandissimo chef che ha bisogno dei suoi ingredienti e non ha trovato quelli che aveva a disposizione a Napoli. Sta facendo fatica come gioco, poi i risultati parlano a suo favore. Non è tempo di processi ma se la Juve non vincesse in casa il ritorno contro il Lione, potrebbe prospettarsi un contraccolpo interno”



SUL PRECEDENTE CONTRO LA JUVE - "Cristiano Ronaldo era all'inizio, è passato davvero tanto da allora. la vittoria con la Juventus è una grandissima soddisfazione. Chi ha respirato l'Inter sa che è stata più di una vittoria sul campo. La vittoria allo Stadium? Eravamo pieni di campioni, avevamo la personalità di credere di poter fare risultato".