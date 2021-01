In attesa di un nuovo progetto dal quale ripartire, Andrea Stramaccioni ha commentato la corsa scudetto ai microfoni di Radio24: "L'Inter è la squadra più attrezzata per vincere lo scudetto insieme alla Juventus, ma i nerazzurri non possono lasciare per strada punti come contro la Roma. Il problema credo stia nella fase difensiva quando l'Inter deve soffrire. Manca solidità generale, anche dal punto di vista mentale. Chi mi ha sorpreso? Il Milan, sta facendo cose straordinarie".