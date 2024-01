Le parole di Andreaa Radio Serie A:"L''Inter non può giocare per il pari, giocherà in un San Siro bollente, mentre la Juve certi ragionamenti li può fare. In casa l'Inter deve vincere; se i bianconeri uscissero indenni, invece, sarebbe tanta roba. Il clima di nervosismo grava sui nerazzurri, Allegri ha creato un certo ambiente mediatico facendo passare il concetto che la sua squadra sta compiendo un miracolo. Se facciamo il giochino dei valori- l'Inter è più completa e profonda a livello di rosa. Poi 11 contro 11 se la giocano, anche se il bagaglio d'esperienza è favorevole ai giocatori di Inzaghi".