Andrea Stramaccioni ha parlato ai microfoni di Tuttosport ricordando la sua vittoria all'Allianz Stadium, l'ultima dell'Inter in casa bianconera. "Fu una grande vittoria, contro la Juve dei record di Antonio Conte, nel pieno del loro ciclo vincente e apparentemente imbattibile. Fu una grande serata in cui i ragazzi meritarono di espugnare lo Stadium. Una bella pagina di “interismo”", le sue parole. E sulla lotta scudetto. "Allegri protegge i suoi ragazzi, e secondo me fa molto bene. Ha faticosamente e meritatissimamente ritrovato continuità di risultati dopo un avvio difficile. E ora la Juventus è di nuovo lassù... e dà fastidio a tutti. Dybala? Il 3-5-2 è il modulo che a Palermo fece innamorare mezza Italia di lui. Lo ritroverebbe nell’Inter. La sua qualità non è in discussione. Ha perso a causa degli infortuni un po’ di continuità ma resta un giocatore importante".

Infine, su Vlahovic: "Mi ricorda il primo Batistuta, per potenza e fiuto del gol. Bati continuò a crescere e divenne uno degli attaccanti più forti al mondo, Dusan è appena approdato alla Juve, ha avuto un grande impatto nell’immediato, ora vedremo se sarà in grado di caricarsi la squadra sulle spalle a suon di gol e scrivere pagine di storia bianconere. Come si ferma? Non perdendolo mai di vista. Lui può sembrare sparisca per larghi tratti della gara ma è sempre lì in agguato".