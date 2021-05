Diego Stramaccioni, difensore della Vis Pesaro già promesso sposo della Juventus Under 23 per la prossima stagione, ha così parlato al Resto del Carlino: "Inizialmente spiazzante, poi una gioia immensa, dopodiché prese spazio solo la consapevolezza che dovevo dare molto di più in campo. Condizionato dalla chiamata della Juve? Mentirei se non dicessi così: le attenzioni su di me sono completamente cambiate. Di pensieri te ne fai tanti, ma gradatamente mi sono sforzato di concentrarmi solo sulla quotidianità del campo. Ora voglio presentarmi al meglio a luglio quando comincerò il ritiro con la Juve Under 23. Il programma è quello, poi spetterà alle mie prestazioni dire se potrò meritarmi qualcosa in più".