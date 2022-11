Le parole dell'ex tecnico dell'Inter Andreaa Radio Anch'io lo Sport:"L’Inter ha perso un’occasione contro una Juve in difficoltà. Nella prima frazione i nerazzurri hanno dimostrato di avere le carte in regola per batterli, ma c’è da dare atto alla squadra di Allegri per essere tornata in campo con una determinazione importante e vincere la partita. E’ la miglior difesa della nostra Serie A e viene da un buon filotto. I giovani della Juve? Miretti e Fagioli hanno tenuto il campo da grandi giocatori e questo è un elemento importante visto che sono mancati tanti big in questo periodo".