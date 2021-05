A Sky Sport, Stramaccioni ha parlato di Juve-Inter e della sua vittoria a Torino con la squadra nerazzurra: "Juve-Inter 1-3 è un ricordo molto bello, un traguardo rimasto nella memoria di molti tifosi. Sia Conte che Pirlo erano insieme quella volta dalla stessa parte, mentre domani saranno avversari. Quella Juve simile a questa Inter? Avendo l’Inter nel cuore, spero lo diventi. Ancora non lo è. L’Inter ha messo un primo tassello che è punto di partenza anche per gli interisti. Credo che Conte e Inter società hanno posto le basi per un ciclo importante. La Juve che incontrammo era macchina di guerra già rodata".