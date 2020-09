Andrea Stramaccioni è intervenuto in collegamento a Sky Sport per dire la sua sul momento della Juventus, partendo dal 2-2 di ieri sera sul campo della Roma: "Dopo una prima partita soddisfacente, Kulusevski ieri è stato sballottato in 2-3 posizioni prima della sostituzione e non era molto contento. Il centrocampo? Meglio quello del secondo tempo Bentancur-Arthur rispetto a McKennie-Rabiot. Questi ultimi sono due giocatori simili e nessuno dei due ha doti di comandare il gioco come una squadra come la Juve deve avere, e come insegna la sua storia dei Pirlo e dei Pjanic... e nessuno come l'attuale allenatore della Juve lo sa! Dybala può giocare nel 3-5-2, in quel modulo esplose a Palermo. È un ottimo collante tra centrocampo e attacco".