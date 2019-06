Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, è tornato a parlare della vittoria sulla panchina nerazzurra allo Stadium contro la Juventus, per la prima volta sconfitta nel nuovo stadio in quell'occasione. Lo ha fatto ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com: "Ricordo il primo allenamento alla Pinetina, qualcosa di indelebile, lo porterò sempre nel cuore. Moratti, suo figlio, Branca e Ausilio mi aspettavano nello studio. Il presidente aveva un blocco di carta e una penna, mi chiese di scrivere come avrei fatto giocare l’Inter. Si convinse così. Le partite più belle sono state quella contro la Juventus all’Allianz (3-1 per l'Inter ndr) e i due derby. Resta l’amarezza per i moltissimi infortuni della seconda parte di stagione (il ginocchio Milito e Samuel, la caviglia di Stankovic e il tendine d’Achille di Zanetti), la sconfitta a San Siro contro la Lazio e la semifinale di Coppa Italia persa contro la Roma".