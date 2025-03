Stramaccioni: 'Il progetto Thiago Motta è fallito'

2025 Getty Images

Una sconfitta pesante e senza appello per la Juventus di Thiago Motta. I bianconeri sono crollati all’Allianz Stadium sotto i colpi dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che si è imposta con un netto 4-0 grazie alle reti di Retegui – su rigore –, De Roon, Zappacosta e Lookman. Un risultato che certifica la crisi della squadra e apre scenari preoccupanti per il finale di stagione.Questa disfatta segna la fine definitiva delle speranze Scudetto della Juventus, già ridotte al minimo nelle scorse settimane, e mette seriamente a rischio la qualificazione alla prossima Champions League. Il quarto posto, ultimo utile per accedere alla massima competizione europea, ora è in bilico, con avversarie pronte ad approfittare di ogni passo falso dei bianconeri. A rendere ancora più tesa la situazione, c’è il futuro di Thiago Motta, la cui posizione appare sempre più fragile dopo questo tracollo.

Nel post partita di DAZN, l’ex allenatore dell’Inter Andrea Stramaccioni ha commentato con parole dure la prestazione bianconera, non lasciando spazio a interpretazioni: “A oggi quello di Thiago Motta alla Juventus è un progetto totalmente fallito…”. Parole che pesano come un macigno e che fotografano la realtà di una squadra in grande difficoltà, chiamata a una reazione immediata per non compromettere ulteriormente la stagione.