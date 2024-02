L'ex allenatore dell'Inter, Andrea Stramaccioni, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della gara tra Verona e Juve.'Io credo che la Juve deciderà se proseguire con Allegri. Lui ha già un anno di contratto, ma la scelta deve essere fatta in maniera chiara. La nuova Juve dene nascere in amniera ben precisa e che sia con Allegri, o con un altro, deve essere una scelta precisa. La Juve avrà le idee chiare ed è un passaggio fondamentale per il futuro della Juve. I contratti sono importanti ma fino a un certo punto, ci sono tanti nodi da sciogliere, tipo il rinnovo di Chiesa e questo passa anche dal progetto che coinvolge l'allenatore'.