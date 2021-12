L'ex allenatore dell'Inter, Andrea Stramaccioni, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato di Serie A e lotta scudetto:"Se seguo la Serie A? Tramite Internet. Penso che questa finora sia una stagione fantastica e avvincente: si sono già alternate tre squadre in testa alla classifica e, non me ne vogliano i tifosi juventini, ma è positivo per il movimento che sia stata spezzata l’egemonia bianconera".