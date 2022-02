Diego Stramaccioni, a JTV, aveva parlato così del suo idolo Giorgio Chiellini: "Mi rivedo molto in Chiellini, nella cattiveria e nell’andare di fisico. Ho avuto modo di vederlo, di allenarmi qualche volta con lui. Per me è tutto una grandissima emozione, anche perché fino a due anni fa non pensavo di arrivare ad allenarmi con questi campioni. E mi ha colpito molto l’umiltà che hanno nei confronti di noi giovani". Il centrale è stato sfortunato protagonista di un intervento che ha steso Rabiot in allenamento.