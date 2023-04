, a Radio 1, parla così di Benfica-Inter: "La situazione riguarda tutti quanti, dall’allenatore all’ultimo dei giocatori ed è importantissimo lavorare sulla testa. L’Inter è stata veramente sfortunata in queste ultime tre partite. Sono convinto che stasera ci sarà un altro scenario, un altro palcoscenico, un’altra Inter. Non dimentichiamoci che stasera il Benfica sarà privo del giocatore più importante del reparto difensivo. Otamendi è il leader della difesa, è anche capace di intimidire l’attaccante di riferimento. Giocherà probabilmente un ragazzo del 2003, potrebbe essere un fattore a livello di esperienza internazionale. Se ci aggiungiamo anche l’assenza di Bah, terzino destro rivelazione della stagione, il Benfica oggi gioca senza mezza difesa disponibile. L’Inter ha le qualità per mettere in difficoltà una squadra fortissima”.