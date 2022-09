Il baby bianconero Diego Stramaccioni, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club, dove ha parlato anche della prossima sfida contro il Renate.SULLA GARA - 'Bisognerà iniziare la partita con convinzione, loro sono una squadra esperta e penso che i primi 20 minuti saranno fondamentali. Giochiamo in un campo ostico e loro hanno individualità importanti davanti, secondo me sarà una partita di lotta'.SULLA STAGIONE – 'Contro il Padova abbiamo dimostrato di saper soffrire anche in inferiorità numerica contro una squadra forte. Dal campo avevamo l’impressione di poter portare a casa qualcosa nonostante le difficoltà, poi i due gol ci hanno ovviamente penalizzato. Abbiamo acquisito consapevolezza, anche nella sofferenza: possiamo giocarcela con tutti'.GRUPPO E MISTER – 'Siamo un gruppo compatto, come lo scorso anno siamo un gruppo di giovani, ma giovani di valore. Io mi sento bene fisicamente, voglio continuare su questa strada per continuare a imparare. Per me questa è la seconda stagione, mi sento sempre più parte della Juventus e cercherò di fare il massimo per la squadra e tutto quello che mi chiederà il Mister. Lui ha idee di gioco precise, prepariamo bene le partite e quando scendiamo in campo sappiamo bene cosa dobbiamo fare. Ci chiede tanta pulizia tecnica, ma trasmette grande tranquillità, anche davanti agli errori. Quando qualcuno sbaglia o è in difficoltà lui lo aiuta e chiede sempre di provare le giocate'.NEXT GEN – 'Sentiamo l’importanza del nostro ruolo e la fiducia della società. Vediamo, attraverso i ragazzi che adesso giocano in Serie A e Serie B, i risultati che porta questo progetto. L’obiettivo di tutta la squadra è quello di seguire le orme dei giocatori che adesso sono già in prima squadra, oltre naturalmente a puntare al salto di categoria. Per farlo bisogna lavorare duramente ogni giorni, migliorando costantemente'.