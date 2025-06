Stramaccioni: 'Conte in Italia è insuperabile. La Juventus...'

un' ora fa



Andrea Stramaccioni ha parlato ai microfoni de Il Mattino commentando Antonio Conte e la scelta di restare al Napoli. Le sue parole:



STRAMACCIONI SU CONTE- "Antonio è un numero uno nella gestione del gruppo, forse può avere avuto qualche piccola criticità in ambienti esteri che non controllava e dominava al 100% come piace a lui. Ma in Italia è insuperabile: Juventus, Inter e Napoli, ha sempre avuto spogliatoi granitici".