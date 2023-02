Andreaha commentato la Juventus ai microfoni di Dazn. Le sue parole:"Di Maria sta giocando come Messi nell’Argentina. Parte centrodestra, cambia, va a cercarsi e leggere la zona di debolezza degli avversari per far male. Per me è uno dei giocatori più forti che c’è in questo momento nella nostra Serie A. Avrei una domanda per mister Allegri: quando a inizio anno programmi la stagione con un’idea di base, sarei curioso di sapere qual era l’idea di base di questa Juventus. Perché: secondo me lui è stato costretto a rincorrere qualcosa che non ha potuto mettere in campo, trovando una situazione di rendimento ma magari non di qualità o di bellezza che poteva essere nei piani".