. Tanti sì del giocatore alla Juve, almeno tre. Poi però una volta si è tirata indietro la coppia Marotta-Paratici. Un'altra volta è stato lo Zenit a fare lo scherzetto a tutti. E una terza, ultima, volta è toccato al giocatore rimangiarsi la parola dietro un'impareggiabile offerta cinese.Studiato, sondato, trattato. L'estate passata agli archivi come quella del tormentone Draxler, quella del 2015, aveva visto la Juve individuare in una delle soluzioni degli ultimi giorni di mercato proprio il centrocampista belga dello Zenit San Pietroburgo. Ma la richiesta dei russi era in quel momento fuori dalla portata della società bianconera, che dopo aver perso tempo appresso al tira e molla con lo Schalke 04, ha poi risolto (per così dire) la questione a centrocampo con il doppio “colpo” Hernanes-Lemina.