di Nicola Balice

Più o meno ogni due anni la Juve ha messo a segno un colpo epocale, capace di segnare un cambio di passo sul mercato e un salto di qualità in campo: 2011 Pirlo, 2013 Tevez, 2016 Higuain, 2018 Cristiano Ronaldo. A lasciare il segno sono state anche le cessioni però, quella di Paul Pogba per la cifra incassata sicuramente, ma soprattutto quella di Tevez per le modalità e la cervellotica trattativa con il Boca per far tornare i conti. Le cui conseguenze (anche virtuose) non sono ancora terminate. Per fare ordine è necessario riavvolgere il nastro fino all'inizio del 2015 o forse anche qualche giorno prima.



LA FUGA - Il primo anno di Carlos Tevez alla Juve è da campione assoluto, la maglia numero 10 dopo un anno di inattività sulle sue spalle aveva trovato un protagonista all'altezza sotto ogni punto di vista. Anche la seconda stagione aveva visto Tevez fare il fenomeno, il passaggio da Antonio Conte a Max Allegri non lo aveva condizionato minimamente. Però a rovinare l'idillio ci ha pensato la nostalgia di casa. Tevez voleva tornare al Boca, in realtà ci fu bisogno di tutta la diplomazia di Beppe Marotta per convincerlo a non lasciare una Juve lanciata anche in Champions già a gennaio: rendimento in calo e un po' di musi lunghi, ma Tevez è rimasto ed è stato importante nella cavalcata europea che ha condotto i bianconeri a Berlino. Poi a stagione conclusa, non c'erano più margini per evitare l'addio e rimandare il ritorno a casa. Tevez voleva il Boca e solo il Boca.



LA TRATTATIVA - Solo che il Boca non aveva i soldi né l'intenzione di trovarli per accontentare le richieste della Juve, strada facendo scese fino alla soglia minima per evitare la minusvalenza. Ma senza cash come far quadrare i conti? In una specie di salto nel futuro, con una tutta una serie di scambi. Non con dei cartellini però, ma al massimo per opzioni o prestiti, in una condizione di forza totale del Boca che non si è mai mosso dalla posizione del vincitore a tutti i costi di questa trattativa. Ecco tutte le fasi, sono nella gallery dedicata qui in basso...