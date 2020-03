Alla Juve, da sempre e per sempre, il calciomercato è attivo 365 giorni l'anno, 366 quando l'anno è bisestile. Come questo 2020. E come è stato anche, la svolta verso un ruolo di nuovo da protagonista a livello mondiale è arrivata proprio in quelle fasi. Con la storia del passaggio del Pipita che ha segnato un'epoca e l'inizio definitivo dell'era della Juve contro tutti almeno in Italia, o di tutti contro la Juve. Ee. La prima storia che raccontiamo è proprio quella di Higuain dal Napoli alla Juve.La Juve dopo la cocente eliminazione in Champions agli ottavi sul campo del Bayern Monaco, si appresa a cambiare marcia.. Il Real Madrid ha anche fatto capire che nonostante i tentativi bianconeri,, per quanto il suo rapporto con Max Allegri appaia ormai ai minimi termini.Ed è su Maurito che la Juve concentra inizialmente i propri sforzi, i rapporti con il Napoli sono troppo tesi e non consentono margini di trattativa. La volontà del giocatore c'è, i contatti con il suo entourage e Wanda Nara sono fluidi con delle basi impostate già a inizio 2016,a Paratici e Beppe Marotta. A giugno inoltrato serve un repentino cambio di programma.. Simbolo del Napoli di Maurizio Sarri, protagonista del record di gol in campionato, ma sul piede di guerra con Aurelio De Laurentiis: non rinnova, tira aria di fuga. Si ragiona sull'estero però, in Italia ci sarebbe solo la Juve, ma per chiunque sembra “impossibile”. E De Laurentiis non tratta. Pure quando la dirigenza bianconera esce allo scoperto, mentre Higuain a distanza rassicura i tifosi azzurri, il Napoli alza il muro: o clausola rescissoria o niente.la cessione di Pogba da record può consentire un acquisto record, rasserenando l'ambiente: via un top, dentro un top. Anzi,E la Juve fa quello che deve fare, senza passare dal via: il contratto di Higuain col Napoli fornisce una sponda preziosa, la possibilità di diluire la quota di 90 milioni (e non 94) in due rate, il giocatore verrà trattato come un traditore ma firmerà un contratto di cinque anni a 7,5 milioni netti a stagione più bonus.ultimo giocatore ad affacciarsi dal balcone della sede di corso Galileo Ferraris con la maglia bianconera. Il resto è storia.