Spadista, modella, protagonista della trasmissione Temptation Island, Antonella Fiordelisi è finita al centro di tantissimi gossip per quanto riguarda le sue storie, vere o presunte, con alcuni calciatori. Tra questi un ex Juventus come Gonzalo Higuain, e un grande talento che piace alla Juve come Nicolò Zaniolo. La stessa Fiordelisi però smentisce via social queste relazioni: ​"Non sono mai stata con questi due calciatori, anzi in generale non sono mai stata con calciatori. Forse uno ma non era né Zaniolo né Higuain.

Qui di seguito alcune foto di Antonella Fiordelisi dal suo profilo Instagram: