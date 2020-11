1









Una storica Sara Gama. Il capitano della Juventus e della Nazionale sta per festeggiare un traguardo importantissimo per sé e per tutto il calcio femminile italiano. Lei, che a 31 anni è laureata in lingue e letterature straniere oltre che essere perno delle squadre in cui gioca, sta per diventare la prima vicepresidente donna nella storia dell’Associazione Italiana Calciatori. Grande favorito per la carica di presidente è Umberto Calcagno, che - spiega Tuttosport - ha ottenuto anche la disponibilità di Leonardo Bonucci a entrare nel direttivo. Lui ha già pronta la sua squadra: i vicepresidenti saranno appunto Sara Gama e Davide Biondini e il direttore generale Gianni Grazioli. Un passo storico, con Gama protagonista: non una novità, perché Gama è anche parte del consiglio federale.