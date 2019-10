Il giorno delle bandiere. Dopo Claudio Marchisio, che ha annunciato il suo addio al calcio giocato, ecco che potrebbe muoversi qualcosa in direzione Storari. No, non l'abbiamo dimenticato: il portiere romano ha già appeso i guanti al chiodo, ora sta però cercando una sistemazione di rilievo. Non da allenatore, ma da dirigente. Come raccontato nei giorni scorsi da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juve e Sampdoria ha incontrato il presidente Agnelli proprio alla Continassa. Un rapporto stretto, quello tra i due, che nasce dal 2010, anno d'insediamento del numero uno bianconero e pure di Storari. Un percorso vincente, fatto insieme. Che ora può rinnovarsi in altra maniera...