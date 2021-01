La Juventus resta sempre affezionata a chi ha dato tanto per la maglia bianconera. Come Marco Storari, che nella seconda parte della propria carriera, dal 2010 al 2015, ha rivestito il ruolo di secondo portiere della Juve, arrivando a totalizzare ben 64 presenze tra tutte le competizioni. Come l'attuale allenatore juventino Andrea Pirlo, Storari arrivò alla Juventus da ex milanista. In rossonero aveva vinto la Champions, sempre da riserva, mentre alla Juve ha portato a casa 4 scudetti. Il club bianconero gli ha fatto gli auguri su Twitter.