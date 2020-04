Marco Storari parla nel corso della diretta A Casa con la Juve. L'ex portiere bianconero si trova nella sua casa di Messina: "Vucinic dice che non leggo libri? Ne avrò letti una 20ina da quando sono in quarantena, studio con i bambini che fanno lezione da casa, ne approfitto per studiare inglese. Per fortuna abbiamo la possibilità di stare all'aperto, con il giardino a casa passa un pò meglio. Tra il primo e il secondo anno alla Juve ci furono tante novità, quando sono arrivato me ne sono subito innamorato. Quando a Vucinic dicevi: 'Oggi non ci sei' a lui non interessava. Quando l'hanno preso, eravamo in ritiro e c'era Conte, ero in panchina là vicino e ci impressionò tutti. Conte si girava e diceva: 'Abbiamo preso un fenomeno, questo è un fenomeno'.



VUCINIC - "Faceva casino perché urlava molto. L'ho visto arrabbiato poche volte, ma quando si arrabbiava diventava ignorante".



PARATA - "La doppia parata contro l'Inter in campionato nel 2015, contro Pandev e poi Icardi. Lì ci ho creduto, sono stato fortunato perché Icardi non l'ha presa bene, mi sono rialzato subito perché ho visto che la palla era rimasta in gioco. Mirko? Se ci fosse stato lui la spediva in tribuna".







